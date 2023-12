Papai Noel nordestino encanta crianças e adultos na Vila do Natal Iluminado

Símbolo natalino, o Papai Noel segue encantando gerações. A figura do Bom Velhinho continua sendo, com o passar dos anos, alvo de encantamento para crianças e adultos, evocando a magia do Natal e o sentimento de bondade e amor. Com esse propósito, o personagem tem lugar garantido na Vila do Natal Iluminado, fazendo da Casa do Papai Noel uma das atrações mais disputadas da programação.

Mesclando a tradição europeia com as raízes sergipanas, o Papai Noel da Vila do Natal Iluminado ganhou uma caracterização peculiar, rementendo ao ícone Lampião. Por cima do grosso casaco vermelho, que referencia a neve polar, o personagem recebeu a típica catucheira, em alusão à figura do sertanejo. Nos pés, em vez das pesadas botas, sandálias de couro tipo ‘xô boi’. Na cabeça, o gorro vermelho se mistura ao clássico chapéu de cangaceiro, adaptando a imagem do Noel ao Nordeste.

A Casa do Papai Noel, onde o personagem está instalado, funciona diariamente na vila, das 17h às 22h, até o dia 25 de dezembro. Além do protagonista, a Noelita, mistura de Noelete e Maria Bonita, faz parte da atração, auxiliando aqueles que chegam para apresentar seu pedido ao Noel.

Na fila para conhecer o Papai Noel, Ana Louise, de oito anos, não escondeu a ansiedade. Acompanhada do irmão, Hebert, de sete anos, e do primo, Erlan, de cinco, Ana acredita que estar ao lado do personagem é um sonho realizado. “Eu achei bem legal, porque tirei foto com ele. E eu gostei que o Papai Noel está na Orla, pra gente conhecer”, disse. “Foi legal. Ele é gente boa”, completou Hebert. “Eu queria muito conhecer o Papai Noel. Quando cheguei lá, dei um abraço nele e tirei foto”, acrescentou Erlan.

Conceição Oliveira Nascimento, avó do trio, e Eline Andrade Nascimento, mãe de Erlan, também se contagiaram pelo olhar de admiração das crianças. “É muito bom, a gente volta à infância. Está muito bonito o Papai Noel, e muito agradável. É uma tradição boa, que as crianças gostam e os adultos também”, frisou Conceição. “A gente faz questão de manter a essência das crianças. Para ganhar o presente, eles fazem a cartinha, aí a gente coloca na árvore e diz que foi Papai Noel que deixou”, adicionou Eline.

O casal Vanessa e Ricardo Santana levou à vila o filho Pietro, de dois anos, especialmente para visitar a Casa do Papai Noel. Eles consideram a atração um grande acerto da organização. “Pietro adorou. É um personagem que agrada a todo mundo, e está perfeito. Achei maravilhosa a iniciativa de trazerem a vila e a Casa do Papai Noel para a Orla. A criança fica animada, querendo tirar fotos. Pietro já diz logo ‘papai, papai, papai’. Ele ainda nem sabe falar direito, mas já mostra esse sonho de ver o Papai Noel de perto”, relatou Vanessa. “E é uma ação que movimenta a cidade e o turismo. Sai do tradicional”, contribuiu Ricardo.

Bastidores

Thiago Oliveira, ator por trás da fantasia de Papai Noel na Vila do Natal Iluminado, trabalha há 12 anos dando vida a diversos personagens em eventos. Mesmo sendo a terceira vez que incorpora o Papai Noel, Thiago afirma que a versão deste ano tem um toque especial.

“O pedido do governador Fábio Mitidieri foi um grande desafio. Ele queria um Papai Noel totalmente sergipano, nordestino. Assim, a gente fez surgir o Papai Noel Lampião. É algo realmente único e inédito, que desperta encanto. Os pais e avós chegam a ficar mais impactados do que as crianças. A gente percebe a emoção das pessoas ao verem nossa cultura sendo retratada em um personagem tão importante e tradicional, que é o Papai Noel. Algumas famílias chegam a vir duas ou três vezes, sempre com o mesmo deslumbramento. O que mais tenho escutado é: ‘isso a gente só encontra em Sergipe’”, afirmou.

Origem

A figura do Papai Noel se baseia na tradição cristã. O personagem se identifica com Nicolau, bispo da Igreja Católica que viveu no século IV, na região onde hoje se situa a Turquia. Mais tarde, o religioso foi reconhecido como santo, tornando-se São Nicolau. Em torno dele, construiu-se a imagem de um homem caridoso, que distribuía presentes às crianças.

A versão corpulenta do personsagem, entrentanto, surgiu nos Estados Unidos, no século XIX. Ilustrado por meio de uma caricatura, a figura tornou-se popular e foi reproduzida em livros, músicas e filmes, ganhando força e incorporando novos elementos – como a veste de cor vermelha – em peças publicitárias.

Vila do Natal Iluminado

Em uma parceria entre Governo de Sergipe e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), com apoio da Energisa, a Orla da Atalaia, em Aracaju, recebe pela primeira vez a Vila do Natal Iluminado. A programação, que se estende de 2 de dezembro a 2 de janeiro, envolve apresentações de mais de 60 artistas e grupos sergipanos, com o objetivo de proporcionar aos visitantes a experiência inédita de um período natalino em um dos principais cartões-postais do estado.

Com ambientação temática, a vila conta com roda-gigante, pista de patinação no gelo, trenzinho, carrossel, igreja cenográfica, presépio, árvore de Natal de LED e espaço instagramável. A estrutura também integra espaço de alimentação com bares e lanchonetes, economia solidária e comercialização de artesanato.

Fonte: Governo de SE