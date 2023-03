Para evitar acidentes, Prefeitura de Lagarto promove alterações na Avenida Contorno

Visando coibir infrações e evitar acidentes, mas, sobretudo, atendendo um apelo da população, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), realizou uma mudança emergencial no tráfego e sinalização da Avenida Contorno.

De acordo com a mudança, os condutores de veículos que estiverem transitando pela Praça do Gomes e quiserem seguir para o centro do município, não poderão mais acessar a Rodovia sentido Rodoviária, ou cruzar para a Rua de Riachão, estes precisarão pegar a direita e fazer o retorno no Trevo para Itabaiana.

Do mesmo modo, quem estiver saindo do Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e desejar retornar sentido ao centro, deverá fazer o mesmo percurso até o trevo de Itabaiana.

Já quem estiver saindo das Av. da Bica, Rua Manoel de Paula ou da Av. Senador Francisco Leite Neto (DER), e precisar acessar a Rodovia no sentido Aracaju; deverá fazer o retorno no Trevo de acesso a Riachão do Dantas.

Cabe destacar que a medida foi tomada após o registro de diversos acidentes da Avenida, que foi duplicada, mas ainda carece de sinalização horizontal e vertical.