Paratletas sergipanos são premiados por desempenho em competição

Paratletas sergipanos, apoiados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, e estudantes das Escolas de Esporte, serão premiados por desempenho satisfatório nas Paralimpíadas Escolares, evento realizado em São Paulo, em novembro do ano passado.

A premiação é resultado da parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o Tik Tok. Os atletas que melhor performaram em suas provas, incluindo os paratletas sergipanos, receberão um valor em dinheiro de acordo com a colocação atingida.

Miguel Santos é um dos premiados e estudante do Parque Aquático Oseias Dias de Miranda. “Para mim, esse prêmio vai ajudar muito. Eu vou investir no meu segundo sonho. O esporte é o primeiro e já vejo resultado dele, o segundo sonho é a música. Fiquei muito feliz em saber”, comemora o paratleta.

Os outros 23 atletas que receberão o Prêmio Tik Tok são também estudantes das escolas de esporte e participaram da competição com o apoio da Secretaria do Esporte para o custeio da viagem.

A secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, felicita os atletas premiados e ressalta a importância do incentivo ao paradesporto.

“Ficamos felizes que os paratletas das nossas escolas de esporte tenham bons desempenhos nas competições nacionais. Isso significa que desenvolvemos um bom trabalho e formamos atletas de ponta. Além disso, parabenizo os paratletas premiados pelo empenho, esforço e dedicação. Vamos trabalhar para continuar incentivando os nossos paratletas e suas participações em competições estaduais e nacionais”, parabeniza a secretária.

A chefe da delegação sergipana de paradesporto, Francine Mocelin, fala da importância do prêmio na vida dos atletas. “Essa parceria do CPB e o TikTok que resulta em prêmios em dinheiro para os paratletas com bom desempenho simboliza um reconhecimento do esforço dos estudantes e uma importante ajuda financeira aos paratletas. Esse valor do prêmio pode ajudar no custeio da prática esportiva, na compra de equipamentos e treinos para as próximas competições”, afirma Francine.