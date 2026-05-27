Parceria entre Prefeitura e Governo garante nova entrega de cartões do CMais Mulher em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), realizou nesta terça-feira, 26, a entrega de mais 16 cartões do programa CMais Mulher para beneficiárias do município. A ação aconteceu no CRAM e reforça o compromisso da gestão municipal e do Governo do Estado com o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. De 2025 até esta nova entrega, Lagarto já contabiliza 116 cartões do programa CMais Mulher entregues no município, ampliando o alcance da política pública e garantindo assistência a mulheres que necessitam de apoio para recomeçar suas vidas com mais segurança e independência.

O CMais Mulher é um programa do Governo do Estado de Sergipe voltado para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O benefício garante auxílio financeiro no valor de R$ 500 durante seis meses para mulheres em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico e com medida protetiva ativa. A iniciativa tem como objetivo promover autonomia financeira, contribuir para o rompimento do ciclo de violência e garantir mais segurança, dignidade e suporte social às beneficiárias.

A ação também fortalece a rede de proteção à mulher no município, oferecendo apoio financeiro em um momento de vulnerabilidade e acolhimento. Além do auxílio, o programa representa uma importante ferramenta de reconstrução da autonomia e da autoestima das mulheres atendidas pela rede de proteção municipal.

A coordenadora do CRAM, Gláucia Souza, destacou a importância do benefício para as mulheres atendidas pela rede de proteção. “O CMais Mulher representa mais do que um auxílio financeiro. Ele chega como suporte para mulheres que estão reconstruindo suas vidas e buscando romper definitivamente com situações de violência. É uma política pública essencial para garantir acolhimento, dignidade e autonomia”, afirmou.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres do município. “Hoje é um dia muito importante para todas nós. A entrega desses cartões representa cuidado, acolhimento e, principalmente, a oportunidade de um novo começo para essas mulheres. O CMais Mulher é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Lagarto, que garante mais dignidade, segurança e autonomia para mulheres que enfrentam situações de violência e vulnerabilidade”, afirmou.

Beneficiária do programa, Andrielli Souza ressaltou a importância do auxílio neste momento de sua vida. Gestante, ela contou que o benefício chega para trazer mais tranquilidade e apoio. “Esse benefício vai ajudar bastante na minha vida, principalmente nesse momento em que estou gestante. É um apoio muito importante para mim, porque ajuda nas despesas do dia a dia e traz mais tranquilidade para mim e para minha família”, destacou.

A entrega dos cartões é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Lagarto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho e o CRAM, reafirmando o compromisso conjunto com a proteção e o cuidado às mulheres lagartenses.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

