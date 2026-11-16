Após nove meses de aulas teóricas e práticas, o curso de bovinocultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Sergipe (Senar), chegou ao seu estágio final no último sábado, 14. Os novos técnicos de campo puderam dialogar sobre suas experiências e receber a certificação pertinente para atuação profissional na área.

O curso de bovinocultura de corte, que integra o programa Senar Jovem, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), é voltado a jovens entre 16 e 30 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. A iniciativa tem como finalidade formar novos profissionais, por meio de parcerias, para atuar em cadeias produtivas estratégicas do agro sergipano, através da oferta de educação profissional e ações voltadas ao meio rural.

Cabe à Semagri, de acordo com a médica veterinária e diretora da área Animal da Semagri, Tânia Reis, ajudar no acesso ao serviço, seja garantindo espaço para as lições, o transporte para as atividades ou indicando jovens de comunidades com tradição agropecuária.

“A Semagri tem a responsabilidade de buscar parcerias para que a gente consiga abrir o leque de qualificações para o trabalho no campo. O Senar é um desses parceiros. A gente auxilia proporcionando logística para os alunos, montando turmas de acordo com a necessidade da região. A gente quer levar conhecimento aos produtores, isso é muito importante, porque facilita a vida deles. Além disso, queremos promover entre os jovens a sucessão rural, fazer com que eles se profissionalizem e consigam dar continuidade ao que a família já faz.”, explica.

Para a estudante Gessielle Carvalho, 20 anos, o que foi aprendido nos últimos meses será fundamental para ampliar suas possibilidades de atuação no acompanhamento técnico dos rebanhos.

“É uma experiência muito enriquecedora, sobretudo as aulas práticas, porque a teoria a gente vê na universidade. O Senar proporciona isso, aliar as duas coisas. Eu estudo zootecnia, com foco justamente em ruminantes, então o curso complementa o que eu aprendo.”, diz.

Sua colega de turma, a estudante Vitória Karoline, 21 anos, por sua vez, acredita que o acúmulo de experiência irá permitir adotar iniciativas mais eficazes na produção de sua família.

“Eu sou estudante de medicina veterinária. Desde pequena eu sempre tive afinidade com a área, porque na minha família há agricultores e pecuaristas. Então, adquirir esse conhecimento é importante para agregar ao manejo deles de maneira efetiva”, afirma.

A conclusão do curso reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com a qualificação profissional e o fortalecimento da atividade agropecuária, por meio de parcerias que ampliam o acesso ao conhecimento e criam novas oportunidades para a juventude rural. A iniciativa também contribui para a renovação da mão de obra no campo, incentivando a permanência dos jovens na atividade e a continuidade das tradições produtivas das famílias lagartenses.

Fonte: Prefeitura de Lagarto