Parceria Fábio-Lula garante retorno da Petrobras a Sergipe com 397 mil novos empregos

A parceria entre o governador Fábio Mitidieri e o presidente Lula garante grandes investimentos que mudam a realidade de Sergipe. São avanços como a retomada das atividades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) e da Petrobras no estado.

O retorno da Fafen já gerou mais de 2 mil empregos com carteira assinada. A reativação da fábrica representa um passo fundamental para a atividade industrial sergipana, fortalecendo a cadeia produtiva de fertilizantes e ampliando as oportunidades de trabalho.

Além disso, os investimentos da Petrobras no estado, por meio do projeto Sergipe Águas Profundas, somam mais de R$ 72 bilhões. A expectativa é de que sejam criadas cerca de 400 mil vagas de trabalho e injetados R$ 75,5 bilhões na economia sergipana ao longo dos próximos 30 anos.

Esse é o início do maior ciclo de desenvolvimento socioeconômico da história de Sergipe. O novo momento é marcado por uma grande geração de empregos, fortalecimento da indústria e criação de oportunidades para milhares de famílias sergipanas.

Fonte: Governo de SE