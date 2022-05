Paróquia de Nossa Senhora da Piedade recepciona novo vigário

Na noite do último domingo, 1° de maio, a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade recepcionou seu novo vigário paroquial: o Padre Vagner Santos de Araújo. A recepção ocorreu durante uma missa presidida pelo administrador diocesano de Estância, Padre Humberto, na Igreja Matriz de Lagarto.

Em sua homilia, o administrador diocesano direcionou suas palavras ao novo vigário, dizendo: “Apascentar o rebanho de Cristo é ofício de amor”. Já o padre Vagner destacou a sua alegria e gratidão pela nova missão que lhe foi confiada.

“É com muita alegria que hoje sou apresentado aqui como novo vigário paroquial, para caminhar junto com o Padre Rodrigo – Pároco – e Padre Paulo Cesar – também vigário paroquial. E é de coração que eu acolho as boas-vindas e também quero acolher cada um de vocês em meu coração, para juntos aqui neste chão possamos abençoar, construir e restaurar, como diz o meu lema, todas as coisas em Cristo”, disse o novo vigário.