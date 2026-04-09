Paróquia Nossa Senhora da Piedade alerta para golpe envolvendo vendas de túmulos em Lagarto

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade divulgou um comunicado alertando a população sobre a tentativa de golpe envolvendo a venda de jazigos e túmulos, em Lagarto.

De acordo com o comunicado, indivíduos estão visitando residências oferecendo, ilegalmente, espaços nos cemitérios Senhor do Bonfim e Nossa Senhora da Piedade.

“A Paróquia não realiza vendas de porta em porta. Qualquer informação oficial ou negociação deve ser feita exclusivamente na Secretaria Paroquial” informou a entidade religiosa.

A equipe paroquial orienta as pessoas que foram abordadas ou vítima desse golpe, a procurarem, imediatamente, a Delegacia Regional de Lagarto para registrarem um Boletim de Ocorrência (BO).