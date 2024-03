Paróquia Santa Luzia do 13 e Rádio FM-104, 7 divulgam programação da Sexta-feira da Paixão

A Semana Santa é uma celebração religiosa cristã que ocorre na última semana da Quaresma, que por sua vez antecede a Páscoa. É uma das semanas mais importantes do calendário litúrgico cristão, marcada por uma série de eventos que remetem aos últimos dias de vida de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Como é de costume, a paróquia de Santa Luzia do 13, está realizando uma programação especial juntamente com a rádio 13 FM 104,7 em comemoração à data.

Veja a programação:

08:00 – PADRE HUMBERTO

09:00 – DIÁCONO EDVÂNIO

10:00 – ELENALDO CRUZ

11:00 – ELIZEU E NAIRTON

– IRMÃS CAMILIANAS

12:00 / 13:00 MÚSICAS SEXTA SANTA

15:00 – ATO DA PAIXÃO