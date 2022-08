Participe do I Festival Multicultural de Inverno de Riachão do Dantas

Nos próximos dias 20 e 21 de agosto de 2022 acontecerá em Riachão do Dantas, mais especificamente no Povoado Palmares, o 1º Festival Multicultural de Inverno na região mais fria do estado de Sergipe.

A iniciativa da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas está no fato de que no inverno da cidade, nos meses de julho e agosto, os pontos mais elevados da serra chegam a 10º C de temperatura, o que sempre é matéria de jornais locais e nacionais. Por ser um projeto embrionário e uma novidade para a região, toda a comunidade do povoado Palmares está sendo preparada para receber visitantes e turistas.

Neste sentido, a Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, do próprio povoado, está desenvolvendo um projeto pedagógico, com os alunos e professores, acerca da história da comunidade local, que será apresentada em forma de exposição para os visitantes do festival de inverno.

Atrelada a esta atividade, está o Projeto “Mulheres que fazem”, da Assistência Social, no qual mulheres da região da serra são incentivadas a produção de artesanato em linhas, a exemplo de casacos, cachecóis, para que sejam apresentados e comercializados no próprio festival, gerando, assim, emprego e renda para a própria comunidade.

Nesse mesmo viés, comerciantes do próprio povoado estão sendo assistidos pela

Sala do empreendedor para que possam ofertar os seus serviços de alimentação, a

exemplo de sopas, caldinhos, chocolates quentes e diversas comidas típicas.

A programação está repleta de atrações artísticas e culturais:

Festival de Inverno programação:

SÁBADO (20/08/2022)

15h00 – 18h00: Apresentação dos alunos e banda de Pífanos

16h00 – 16h30: Pífanos – Pov. Carnaíbas/Riachão do Dantas

16h30 – 17h00: Batucada e Samba de Coco – Estância

17h00 – 17h30: Dança de Roda – Simão Dias

17h00 – 18h30: Eraldo, Tom Brasil e banda

18h30 – 20h00: Banda Chiko Queiroga e Antônio Rogério

20h30 – 22h00: Banda Samba do Arnesto

22h30 – 00h30: Banda Lairton e seus teclados

01h00 – 02h30: Banda Fogo na Saia

03h00 – 04h30: Banda Danielzinho Júnior

DOMINGO (21/08/2022)

13h00 – 17h00: Apresentação dos alunos das escolas

14h00 – 15h00: Apresentação do grupo folclórico São Gonçalo banda e Pífanos do Pov. Cruz de Palmares

15h00 – 16h30: Encontro de Liras (Lira de Itabaianinha, Lira de Tobias Barreto, Lira de Lagarto, Lira de Boquim e Lira de Riachão do Dantas)

16h30 – 17h00: Apresentação do Reisado – Arauá

17h30 – 19h00: Banda Top Music

19h00 – 20h00: Banda Marcos e Ari

20h00 – 22h00: Rogério Teló e banda

22h00 – 00h00: Erisley e Banda

Durante os dois dias de evento, haverá ônibus gratuitos em regiões específicas de Riachão do Dantas. A programação completa das rotas dos ônibus pode ser acessada no instagram oficial da Prefeitura do Município (@riachaododantas.oficial_).

A realização do I Festival Multicultural de Inverno, da forma como se planeja, será um condutor importância para difusão e acesso ao turismo local