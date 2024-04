Partida do Campeonato Sergipano em Lagarto, termina em confusão entre torcidas

Uma confusão entre torcedores, do Itabaiana e Confiança, mobilizou a Policia Militar, na noite desta quarta-feira (3).

De acordo com informações de fontes do Portal Lagartense, após o término do jogo, que acabou empatado, um grupo de torcedores rivais entraram em luta corporal do lado de fora do estádio. Houve relatos que teve até disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para para controlar a situação. Com base na denúncia de disparos de arma de fogo, foi realizado buscas nos torcedores, porém não foi encontrado nenhuma arma de fogo.

Não há até o momento, informações de feridos ou pessoas presas.