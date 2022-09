Partida entre Ribeirópolis e Lagarto é encerrada antes do fim

Na noite da última segunda-feira, 12, após o Lagarto vencer Ribeirópolis por 3 a 1, no Ginásio de Esportes Antônio Francisco do Nascimento, em Ribeirópolis, pelo jogo de volta das quartas de final, houve nova confusão envolvendo spray de pimenta e possível tumulto no vestiário do Verdão.

Após a confusão, o Lagarto decidiu não retornar para a quadra para a prorrogação. A partida garantia vaga na semifinal da Copa TV Sergipe de Futsal.

Agora, a decisão sobre os próximos passos ficará a cargo da comissão organizadora da competição.