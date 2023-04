Páscoa com Cidadania” é concluída com sucesso pela Prefeitura

Após a distribuição dos peixes destinada aos povoados na última quarta-feira, 05, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Assistência Social, (Sedest) concentrou a ação e sua culminância na sede do município.

Os trabalhos tiveram início as 8h da manhã no Parque de Exposições Nicolau de Almeida, cuja organização contou com o apoio dos servidores da pasta, agentes do DTTU e da Guarda Municipal e do Tiro de Guerra 06-015.

A ação totaliza mais de 7 mil famílias que representam 20 toneladas de peixes, quatro a mais que o previsto anteriormente que era de 16ton.

“E que peixão hein, benza Deus, a Prefeitura mais uma vez está de parabéns, nunca recebi um peixe deste tamanho, difícil até de carregar (risos)”, admirou-se dona Josefa, moradora do bairro Loiola II.

A prefeita Hilda comentou sobre mais esta ação que visa proporcionar uma comemoração com mais dignidade para as milhares de famílias.

“Depois dos 76 povoados, a distribuição dos peixes – e que peixão, hein? – foi concentrada hoje na sede do município. Concluímos assim nossa ´Páscoa com Cidadania – 2023´, com mais de sete mil famílias devidamente assistidas, totalizando 20 toneladas, custeadas com recursos próprios do município. Em nome do secretário Valdiosmar, quero agradecer e parabenizar a toda nossa equipe da Secretaria da Assistência Social que se empenhou para que as distribuições fossem feitas da melhor maneira possível, desde o cadastro até a culminância. O meu muito obrigado ao Tiro de Guerra 06-015 e aos agentes da Guarda Municipal e do DTTU pelo apoio de sempre na organização. Feliz Páscoa, minha gente! Que a comunhão a fraternidade e a paz sejam sempre abundantes nos nossos corações!”, agradeceu.

Fonte: Prefeitura de Lagarto