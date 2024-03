Páscoa com Cidadania: Prefeitura de Lagarto distribui tradicional kit de alimentos da Semana Santa para 7 mil famílias

A tradição e solidariedade se unem mais uma vez em Lagarto com a realização da tradicional entrega dos peixes da Semana Santa. Sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), a iniciativa visa beneficiar 7 mil famílias, proporcionando o essencial para celebrar esta data tão significativa.

Este ano, os kits incluem peixe tipo bacalhau, arroz e coco in natura, garantindo não apenas a tradição culinária, mas também uma refeição nutritiva e reconfortante. Essa ação solidária é voltada especialmente para as famílias cadastradas nos programas sociais da SEDEST, visando atender às necessidades daqueles que mais precisam em nossa comunidade.

Além da distribuição na sede, a entrega dos kits se estende às comunidades da zona rural, demonstrando o compromisso da gestão municipal em alcançar todos os lagartenses, estejam onde estiverem. Para garantir que esse processo ocorra de forma eficiente e organizada, o Secretário da SEDEST, Valdiosmar Vieira, ressalta a importância do planejamento logístico:

“Preparamos um esquema de entrega detalhado, que abrange não apenas a área urbana, mas também as comunidades rurais. Nosso objetivo é garantir que cada família receba seu kit de alimentos de maneira ágil e sem contratempos, assegurando que todos possam desfrutar desta celebração com dignidade e conforto”, destacou o Secretário Valdiosmar Vieira.

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, esteve presente durante o início da distribuição dos kits e enfatizou a importância desta ação solidária. “Neste período tão importante para as famílias lagartenses, é fundamental promover a solidariedade e a união com a distribuição destes alimentos. A Semana Santa é um momento de reflexão e renovação, e nada mais gratificante do que garantir que nossos concidadãos tenham acesso a uma refeição digna para celebrar esta data tão especial”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.