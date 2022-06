Passageiros de ônibus são roubados na rodovia entre SE e BA

Passageiros que estavam em um ônibus interestadual na rodovia Linha Verde, que liga os estados de Sergipe e Bahia, foram assaltados por ao menos sete suspeitos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 27, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O roubo foi registrado neste sábado, 25.

“De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no território baiano, no entorno do município de Jandaíra. Ao menos sete criminosos interceptaram o ônibus e o veículo foi levado para uma estrada de terra”, resume a SSP.

Ainda segundo o órgão de Segurança Pública, os suspeitos roubaram celulares, equipamentos eletrônicos, roupas e dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Estância, porém foi encaminhado para a Polícia Civil da Bahia, estado onde ocorreu o crime.

