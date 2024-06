Passageiros desmaiam de calor após ficarem presos dentro de avião sem ar-condicionado

Centenas de passageiros da Qatar Airways ficaram presos por três horas a bordo de um avião com portas fechadas sem refrigeração. O sistema de ar-condicionado da aeronave falhou pouco antes do voo decolar do aeroporto internacional de Atenas, na Grécia, rumo a Doha, no Catar na segunda-feira (10).

Vídeos publicados nas redes sociais e por agências de notícias mostram pessoas encharcadas de suor, algumas até desmaiando de desidratação e homens sem camisa. De acordo com a Reuters, há também relatos de passageiros com sangramento nasal diante do desconforto.

Alguns passageiros descontentes deram socos na tripulação de cabine durante uma briga, o que levou o capitão a permitir que desembarcassem e retornassem ao aeroporto.

Minutos depois disso, uma fumaça branca foi vista saindo da fuselagem do avião enquanto caminhões de bombeiros estavam de prontidão nas proximidades.

Em nota compartilhada nesta sexta (14), a estatal Qatar Airways, eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2024, lamentou pelo incidente.

A Grécia passa por uma onda de calor com temperaturas acima dos 40ºC. O país, inclusive, anunciou que a Acrópole, um dos pontos turísticos mais famosos, ficaria fechado na quarta-feira (12) como forma de proteger turistas do calorão.

