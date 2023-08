Passageiros relatam problemas em avião com destino a Salvador que pousou em Aracaju

Na madrugada desta terça-feira, 22, um voo que ia de Campinas (SP) a Salvador (BA), foi desviado para o Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

Passageiros informaram que a explicação dada pela tripulação foi de que os ventos estavam impedindo o pouso na capital baiana. No entanto, segundo eles, durante o voo, a aeronave apresentou diversos problemas.

“Já no início, deu uma pane no avião que apagou tudo, mas mesmo assim eles decolaram. A aeronave também estava sem ar-condicionado, e quando pousou em Aracaju, abasteceram com a gente dentro. Idosos e crianças passaram mal, foi uma confusão” relatou um dos passageiros, o engenheiro Hélio Júnior.

Diante a situação, a solução dada pela empresa aérea após cerca de cinco horas de espera, foi de que eles fiquem em um hotel em Aracaju e só embarquem na madrugada de quarta-feira, 23.

Fonte: G1 SE