Patrimônio de Sergipe, Casamento do Matuto da Colônia 13 atrai multidão

Após dois anos de pandemia, uma multidão voltou a se encontrar no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto, para acompanhar a 27ª edição do tradicional Casamento do Matuto. O ato foi responsável por encerrar oficialmente o Festival da Mandioca de 2022.

Na oportunidade, com o apoio da Polícia Militar, um belo desfile de carroças, tratores e o que a criatividade permitiu animaram a todos que se concentraram nas margens da principal avenida do povoado.

1 de 8

Por ser ano de eleição, a classe política também marcou presença de forma direta e indireta. Tanto é que muitos cidadãos chegaram a comentar um fato curioso: os três principais grupos políticos de Lagarto colocaram um mini-trio para participar do cortejo e levantar o nome de seus respectivos seus líderes. Uma atração a parte.

Após o casamento, a festa continuou até a meia noite e vinte desta segunda-feira, 4. É que graças a Prefeitura de Lagarto, a multidão pôde sair da avenida principal para assistir aos shows de Jô Pressão, Limão com Mel, Jam Brasil e Galã do Brega.

Devido a sua grandiosidade, o Casamento do Matuto da Colônia 13 tornou-se Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe. Por isso que, durante o evento, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) promoveu a entrega da placa de reconhecimento aos organizadores do evento. Os organizadores também receberam uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Lagarto.