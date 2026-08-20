Patrulha Maria da Penha promove ação de conscientização em unidades de saúde de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, realizou, na última quarta-feira, 19, mais uma ação de conscientização em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional dedicada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Durante a programação, realizada no ambulatório do Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS) e no Hospital de Amor, a guarda municipal e coordenadora da Patrulha, Amanda Santa Bárbara, ministrou uma palestra voltada aos servidores, além de orientar os cidadãos presentes nas duas unidades.

De acordo com Amanda, levar esse debate para espaços de atendimento e circulação da população é uma forma de aproximar orientações importantes das mulheres e de toda a comunidade. “É fundamental que a gente esteja presente nesses espaços, conversando com as pessoas e mostrando que a violência contra a mulher não deve ser naturalizada ou silenciada. E faz parte do nosso trabalho orientar, acolher e apresentar os caminhos disponíveis para que essas mulheres possam buscar ajuda e romper com o ciclo de violência, além de conhecer os sinais da violência, os direitos e os serviços que integram a rede de proteção, fundamentais para que elas se sintam amparadas e saibam que não estão sozinhas”, destacou.

A iniciativa, que integra as atividades desenvolvidas pela Patrulha, durante todo o mês, teve como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade sobre a necessidade de prevenir a violência contra a mulher, disseminar informações e estimular a busca por apoio diante de situações de agressão ou ameaça. Além disso, a atividade abordou a importância de reconhecer situações de violência, buscar orientação e conhecer os caminhos disponíveis para o acolhimento e a proteção das mulheres. Durante a ação foi realizada distribuição de panfletos, além de orientações individuais aos servidores e ao público.

Para a enfermeira Grace Kelly Andrade, idealizadora da ação no HUL/UFS, “é fundamental que as mulheres conheçam os diferentes tipos de violência e saibam onde buscar ajuda caso sejam vítimas ou saibam sobre alguém nessa situação. Muitas vezes, pelo machismo estrutural e por questões culturais, determinadas atitudes são naturalizadas e a própria vítima não reconhece que está sofrendo uma violência. Por isso, momentos como este são importantes para ampliar a consciência, ajudar na identificação dos sinais e incentivar a busca por apoio. Conheci a Patrulha Maria da Penha de Lagarto há cerca de três anos e, desde então, percebi a importância de trazer esse trabalho para dentro do hospital. Essa parceria tem sido muito importante para levar esse conhecimento aos nossos servidores e à população”, afirmou.

Priscilla Barros, que atua no setor de Gestão de Pessoas do HUL/UFS de Lagarto, pontuou que ações como a realizada nesta quarta-feira devem fazer parte de um trabalho contínuo de conscientização e orientação. “Este é um momento importante, mas essa pauta é uma preocupação que precisamos ter durante todo o ano. Muitas mulheres ainda não reconhecem situações de violência, seja ela física, emocional ou patrimonial, e acabam enfrentando tudo sem uma rede de apoio. Por isso, é fundamental que esses debates aconteçam com frequência, para que elas conheçam seus direitos, saibam onde buscar ajuda e também possam apoiar umas às outras”, disse.

Agosto Lilás

Criado para ampliar a conscientização sobre a violência contra a mulher e incentivar o conhecimento sobre os canais de proteção e denúncia, o Agosto Lilás integra o calendário nacional de mobilização pelo enfrentamento à violência de gênero. Assim como em todo o país, em Lagarto, a campanha também destaca a importância da prevenção, do acolhimento e da atuação conjunta da sociedade, da rede de proteção, e do município, com ações de prevenção. orientação e acolhimento, para garantir que mulheres em situação de violência tenham acesso à informação, apoio e segurança.

Fonte: Prefeitura de Lagarto