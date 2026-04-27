PC age rápido e prende suspeito de furto em condomínio de alto padrão

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), esclareceu rapidamente um furto ocorrido em uma residência de alto padrão, localizada em um condomínio na capital sergipana. A ação resultou na identificação do suspeito, na recuperação de parte significativa dos bens subtraídos e na prisão em flagrante do investigado.

O crime foi registrado na tarde da última quarta-feira, mas foi divulgado apenas neste sábado, 25, após finalizar todos os procedimentos. Ao chegar em casa, a proprietária percebeu sinais de invasão e constatou o desaparecimento de diversos objetos. Entre os itens levados estava um aparelho celular pertencente ao pai da vítima, um idoso cadeirante que estava no imóvel no momento da ação, mas não percebeu a movimentação.

Após o registro da ocorrência, equipes do Depatri iniciaram diligências para apurar o caso. Durante o trabalho investigativo, foi identificado que o celular furtado chegou a ser utilizado em uma tentativa de golpe, com solicitação de transferência no valor de R$ 5 mil.

Com base nas informações levantadas, os policiais conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois do crime. Durante a abordagem, parte dos objetos furtados foi recuperada.

O homem foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante por furto qualificado. Em audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva. Na decisão, o magistrado levou em consideração o histórico criminal do investigado, que já responde a outros processos e, no momento do crime, cumpria pena em regime aberto.

Fonte: Polícia Civil