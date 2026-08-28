PC apreende adolescente após ameaça de morte contra a própria mãe em Tobias Barreto

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Tobias Barreto, formalizou na última quinta-feira, 27, o Auto de Apreensão em Flagrante de um adolescente de 17 anos, após um novo episódio de violência doméstica contra a própria mãe.

A apreensão foi motivada pela gravidade dos fatos e pela reiteração das ameaças contra a vítima. Na quarta-feira, 26, a mulher já havia comparecido à unidade policial para relatar ameaças semelhantes praticadas pelo filho.

Na ocasião, foi instaurado o Auto de Investigação de Ato Infracional e realizada a representação pela internação provisória do adolescente durante o plantão judiciário.

Adolescente estava com uma arma branca

O novo episódio ocorreu por volta das 9h30 da última quinta-feira. O adolescente teria ameaçado a mãe utilizando uma faca.

Diante do risco iminente, a vítima acionou a Polícia Civil por meio de um contato telefônico direto fornecido preventivamente pelos policiais durante o atendimento realizado no dia anterior.

A equipe policial foi até o local e constatou que o adolescente estava de posse da faca. Ele e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Tobias Barreto para a adoção das providências cabíveis.

A Polícia Civil formalizou o Auto de Apreensão em Flagrante diante da gravidade da ocorrência e da repetição das ameaças no contexto de violência doméstica. O caso segue para os procedimentos legais previstos.

Fonte: SSP/SE