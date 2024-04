PC apreende adolescente e prende suspeito de roubos no interior de SE

Na última sexta-feira, 12, a Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio da Guarda Municipal itabaianense, localizou um trio envolvido em roubos na cidade serrana e nos municípios circunvizinhos. A ação ocorreu em Itabaiana.

De acordo com os levantamentos policiais, os três investigados praticavam roubos, principalmente de motocicletas. Além das motos, os três também subtraíam celulares.

Durante o último mês, a Polícia Civil observou um aumento crescente de roubos, aprofundando as investigações. A partir de novas informações e com o apoio da Guarda Municipal de Itabaiana, hoje foram identificados e localizados um dos suspeitos e um adolescente envolvidos nos casos.

Ambos confessaram a autoria dos crimes e indicaram o nome do terceiro suspeito. Diante da informação, a Polícia Civil foi até a residência do homem, porém o suspeito reagiu, entrando em confronto armado contra os policiais, sendo atingido e indo a óbito. No local, foi encontrado um revólver calibre 32, arma utilizada para realizar os roubos, e munições.

O homem que entrou em confronto era o proprietário do armamento usado nos delitos e também responsável por apontar a arma para as vítimas durante os roubos.

Ainda de acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Matheus Cardillo, que esteve à frente da apuração, o suspeito localizado hoje estava preso em regime semiaberto, sendo liberado durante o horário de trabalho. Enquanto estava no intervalo do trabalho ou no retorno à prisão, praticava os roubos.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE