PC apreende medicamentos e 90 mil cigarros contrabandeados em Itabaiana

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana apreenderam uma grande quantidade de medicamentos mantidos em depósito sem registros no órgão de vigilância sanitária e sem indicação de procedência ignorada. O material apreendido é formado por 351 caixas e cartelas, além de 90 mil unidades de cigarros. A ação policial ocorreu na quinta-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, o objetivo da ação policial foi combater a venda ilegal de medicamentos, assim como visando à apreensão de objetos oriundos de crime e apuração de receptação qualificada.

Ainda conforme as informações policiais, durante as diligências, foi apreendido material contrabandeado, especialmente nove caixas grandes de cigarros, que totalizaram 90 mil unidades do produto.

Desde o recebimento das informações, os policiais realizavam levantamentos para flagrar o momento em que o produto estaria sendo recebido, descarregado e armazenado.

No momento da abordagem policial, o dono do depósito e possuidor da carga não estava no local. Ele foi notificado da operação, mas não se apresentou à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele encaminhou seu advogado à unidade policial.

As diligências continuam tendo em vista a grande quantidade de material apreendido e o envolvimento de outros suspeitos. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Fonte: Polícia Civil