PC aprende 1kg de maconha após conflito armado em Lagarto

A Polícia Civil apreendeu 1kg de maconha após confronto armado na manhã desta quinta-feira, 14, no município de Lagarto. O caso aconteceu numa área de mata na região do Campo da Vila.

“Depois de receber uma denúncia anônima sobre suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo em um matagal, policiais foram ao local. Na área informada pelo denunciante, os agentes encontraram dois suspeitos, que, ao avistar a força policial, começaram a efetuar disparos de arma de fogo, prontamente revidados pela polícia”, relembrou a Polícia Civil.

E completou: “Por ser um local de difícil acesso, os autores conseguiram escapar por um esgoto. Com a fuga, foi solicitado o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA), para auxiliar na busca pelos fugitivos”.

Apesar do apoio aéreo, os homens não foram alcançados, mas um dos envolvidos já está identificado e as buscas para encontrar a dupla continuam. Além da droga, foram encontradas no local uma balança de precisão e roupas deixadas pelo caminho durante a fuga.