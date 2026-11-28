A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), apura uma denúncia de maus-tratos contra um cão da raça Bulldog Francês, encontrado em condições de abandono e negligência no bairro Japãozinho, em Aracaju. A diligência foi realizada na última quinta-feira, 26, com a participação de equipe da Polícia Científica, após o recebimento de uma denúncia anônima.

No imóvel, os profissionais encontraram o animal extremamente magro, confinado em uma varanda, sem acesso a água e alimentação. O ambiente também apresentava condições inadequadas de higiene, com fezes e urina espalhadas pelo chão.

Conforme esclarece o delegado Hugo Leonardo, responsável pela Depama, no momento da diligência, a tutora não estava na residência. “Como no local se encontravam apenas uma criança e um adolescente, não foi realizada prisão em flagrante. Durante a ocorrência, foi relatado à equipe que o cão estaria com verminose, condição que, por si só, não afasta a necessidade de cuidados veterinários e alimentação adequada”, esclareceu.

A responsável pelo animal já foi identificada e intimada a comparecer à Depama, onde será interrogada e deverá prestar esclarecimentos sobre as condições em que o cão era mantido. A investigação seguirá para apurar as circunstâncias do caso e eventual responsabilização.

Denúncias de maus-tratos

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no enfrentamento aos crimes contra os animais. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE