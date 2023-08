Polícia Civil interna homem que lesionou idoso gravemente

A Delegacia Regional de Propriá, com apoio da Guarda Municipal local, cumpriu o mandado de internação contra um homem de 27 anos na última sexta-feira, 18, no município propriaense. O acusado foi detido por lesionar gravemente um idoso.

Segundo investigações, o crime ocorreu no ano de 2019, em Propriá, e a sentença foi proferida pela Justiça no último mês de fevereiro. Como, em meio ao processo, foi declarada a insanidade mental por parte do autor, decretou-se a medida de segurança para internação, após levantamento judicial,.

Assim, com o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), na capital. O preso está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes na região do Baixo São Francisco sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP/SE