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PC cumpre mandado de internação contra adolescente em Riachão do Dantas

PC

Na última quinta-feira, 14, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), efetuou a apreensão de um adolescente no município de Riachão do Dantas. O jovem é investigado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado com uso de arma de fogo.

De acordo com as investigações policiais, durante a ação criminosa, a vítima foi derrubada de sua motocicleta e agredida fisicamente com chutes e pontapés. Sob ameaça de uma pistola calibre 9mm, o veículo foi subtraído. As investigações também indicam que o roubo não foi aleatório, tendo sido encomendado por um comerciante maior de idade.

A apreensão ocorreu em cumprimento a um mandado de internação expedido pela 17ª Vara Cível de Aracaju. O adolescente foi localizado e detido pelas equipes da DEPCA, sendo em seguida conduzido para a adoção das medidas administrativas cabíveis.

Após a finalização dos trâmites legais, o adolescente será transferido para uma unidade socioeducativa na capital sergipana, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE

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