PC cumpre mandado de prisão contra investigado por estupro em Poço Verde

Na última quinta-feira, 02, policiais civis da Delegacia de Poço Verde cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por estupro. Segundo as informações policiais, o crime aconteceu no dia 18 de abril e chegou ao conhecimento da Polícia Civil no dia 23.

As diligências foram iniciadas e laudos periciais foram requisitados. O investigado foi identificado, e a decisão judicial de prisão foi expedida pela Justiça.

O suspeito será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da justiça.

Fonte: SSP/SE