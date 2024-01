PC cumpre mandado de prisão contra pastor investigado por estupro

Nesta quinta-feira, 04, policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra um homem de 43 anos investigado por estupro de vulnerável. O suspeito que foi preso no município de Santa Luzia do Itanhy, chegou a atuar como pastor em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, um dos mandados é proveniente da 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.

O outro mandado de prisão é da 3ª Vara Cumulativa de Ferraz de Vasconcelos (SP). Os crimes foram praticados tanto em Sergipe, quanto em São Paulo.

Ambos os mandados de prisão, tanto de São Paulo, quanto de Sergipe, são pelo crime de estupro de vulnerável. Após praticar esse crime em Ferraz de Vasconcelos (SP), ele cometeu outro delito, contra outra vítima, também de estupro de vulnerável, agora em Nossa Senhora do Socorro.

Em Sergipe, o crime foi praticado ao longo do ano de 2017, na residência do investigado, localizada no Loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

Conforme investigação, o preso praticou de forma continuada conjunção carnal e atos libidinosos com uma criança que tinha 10 anos na época do crime.

Como o investigado atuava como pastor de uma igreja da localidade, ganhou a confiança da família da vítima. Após conseguir a amizade dos familiares, ele se aproximou da criança, levando-a para a sua residência. O suspeito alegou que seria para pegar passarinhos e catar goiabas.

A criança relatou os abusos na delegacia e disse que, após o crime, o agressor prometeu presentear-lhe com uma bicicleta. O investigado ainda chegou a ameaçar matar a vítima.

O preso passará por audiência de custódia, a fim de atestar a legalidade de sua prisão e, após isso, será recambiado ao sistema penitenciário estadual.

Fonte: SSP/SE