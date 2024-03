PC cumpre mandado de prisão por lesão corporal em Tobias Barreto

No último domingo, 17, policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por agredir a ex-companheira em São Paulo.

De acordo com as informações contidas no mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de São Vicente, que fica no Estado de São Paulo, o homem discutiu com a ex-mulher por estar inconformado com o término da relação.

Inconformado com o fim do relacionamento, o investigado teria agredido fisicamente a ex-companheira, provocando-lhe diversos ferimentos.

Após várias diligências, descobriu-se que o suspeito tinha parentes no município de Tobias Barreto, em Sergipe, e que havia fugido do estado. Com o apoio da Delegacia de Tobias Barreto, o investigado foi encontrado em um espetáculo circense. O mandado de prisão foi cumprido.

Fonte: SSP/SE