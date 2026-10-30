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PC cumpre mandado de prisão preventiva por violência doméstica em Tobias Barreto

POLICIA-CIVIL-1024x575

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, cumpriu, na tarde da última quarta-feira, 28, um mandado de prisão preventiva contra um homem por crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na zona rural da divisa entre Tobias Barreto (SE) e Itapicuru (BA). A prisão foi determinada após o descumprimento de medidas protetivas impostas pela Justiça.

O suspeito respondia a processo pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto na Lei Maria da Penha, e havia sido beneficiado anteriormente com medidas alternativas à prisão. Após o descumprimento, a Justiça decretou a nova prisão para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da vítima.

Diante da determinação judicial, a equipe policial realizou diligências contínuas até a efetivação da prisão e o cumprimento da ordem judicial. O custodiado foi conduzido à Delegacia de Polícia para a formalização dos procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE

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