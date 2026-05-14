PC deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Lagarto

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, cumpriu, na última quarta-feira, 13, três mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. A ofensiva é um desdobramento de uma investigação iniciada em fevereiro de 2026, focada no combate ao tráfico de drogas e ao crime de lavagem de dinheiro no município.

De acordo com as informações policiais, a operação teve origem após a localização de um laboratório de drogas no início do ano, ação que resultou na apreensão de mais de 30 kg de entorpecentes. Com o avanço das diligências e o aprofundamento das análises, a unidade especializada conseguiu identificar novos integrantes do esquema criminoso, solicitando as medidas cautelares ao Poder Judiciário para dar continuidade à desarticulação do grupo.

Dos três mandados de prisão expedidos, um foi cumprido na cidade de Lagarto, onde o investigado foi localizado e detido pelas equipes policiais. Os outros dois mandados foram formalizados dentro do sistema prisional, uma vez que os alvos já se encontravam custodiados por envolvimento em outros crimes. Além das prisões, foram efetuadas buscas para coletar novos elementos de prova.

Os suspeitos se encontram à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE