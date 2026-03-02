PC desarticula esquema de furto mediante fraude eletrônica em Sergipe

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), prendeu dois homens no último sábado, 28, em Aracaju. Um dos detidos é investigado por furto mediante fraude eletrônica e o outro pelo crime de receptação. A investigação revelou uma estrutura montada exclusivamente para a prática de crimes no ambiente digital.

De acordo com as informações da 2ª DM, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma vítima relatar que recebeu notificações de uma grande rede de varejo sobre a compra de um aparelho celular e a emissão de um cartão de crédito em seu nome, operações que ela desconhecia. O monitoramento indicou que o produto seria entregue em um endereço diferente do domicílio da vítima.

Em posse das informações, as equipes da 2ª DM se deslocaram até a localização presente na nota fiscal. No imóvel, os agentes confirmaram que o aparelho já havia sido recebido por um receptador. A investigação apontou que o suspeito já estava oferecendo o produto para venda a terceiros, com registros de mensagens e capturas de tela que comprovavam a tentativa de comercialização do item ilícito.

Com o avanço das diligências, a equipe identificou o mentor do esquema. Na residência do investigado, foi localizada uma central eletrônica estruturada para a prática criminosa. No imóvel, foram apreendidos equipamentos de multimídia e computadores, diversos aparelhos celulares e cartões bancários em nome de terceiros, além de televisões e videogames, possivelmente adquiridos de forma fraudulenta.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia e autuados pelos crimes de furto mediante fraude eletrônica e receptação e permanecerão à disposição da Justiça.

O delegado destaca que o trabalho investigativo prossegue. “As investigações continuam com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e eventuais novos envolvidos nesse esquema criminoso”, ressaltou Gregório Bezerra, delegado responsável pelo caso.

Fonte: SSP/SE