PC desarticula grupo envolvido com homicídios e tráfico de drogas em Lagarto

Na manhã deste sábado, 19, a Delegacia Regional da Polícia Civil de Lagarto deflagrou a Operação Gambito da Rainha. Os trabalhos visam desarticular uma associação criminosa responsável por tráfico de drogas e homicídios e foram apreendidos entorpecentes, armas e duas pessoas foram presas.

No decorrer da investigação, constatou-se que o grupo era chefiado por um traficante identificado como José Ubirajario, mais conhecido como Bira, que reagiu ao cumprimento dos mandados. Um outro traficante, identificado como “Tiago Tuta”, também morreu em outra fase da operação. “Tuta” era o dono de uma metralhadora calibre 7.62 e mais de três quilos de crack, apreendidas pela Polícia Militar em julho deste ano.

Outros dois homens, entre os principais investigados, morreram após confrontar com as equipes policiais. A operação contou com o fundamental apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Outras diligências ainda estão sendo realizadas neste sábado. As investigações duraram cerca de quatro meses, período em que foi possível reunir um vasto material probatório contra os integrantes do grupo.

De acordo com as investigações, ele movimentava uma grande quantidade de drogas no município e era responsável por homicídios praticados em Lagarto e em Aracaju.

Além da apreensão das drogas e armas, foram apreendidos no decorrer da operação seis veículos, utilizados no transporte das mercadorias ilícitas. Um desses veículos, um Corolla, possuía restrição de roubo.

Fonte: Polícia Civil