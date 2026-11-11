PC desarticula grupo criminoso especializado em furto de celulares em festas

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta quarta-feira, 11, a Operação Última Viagem, com o objetivo de combater a atuação de um grupo criminoso investigado por furtos de aparelhos celulares em eventos festivos. A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão, dois mandados de busca e apreensão e duas prisões em flagrante. Ao todo, cinco pessoas foram presas e 29 celulares foram recuperados. Segundo as investigações, o grupo também se preparava para atuar no Pré-Caju.

A operação foi coordenada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), com a participação da Delegacia de Turismo (DETur) e o apoio da Divisão de Inteligência (DIPOL). As investigações apontaram que o grupo atuava em festas de diferentes estados do Nordeste, com divisão de tarefas entre os integrantes. O líder recrutava outras pessoas para participar dos furtos, mediante pagamento de comissões, e os aparelhos eram repassados a revendedores e compradores após serem desbloqueados.

A ação foi desencadeada após informações de que integrantes do grupo haviam participado de furtos durante uma festa em Boca da Mata, em Alagoas, e já se organizavam para atuar no Pré-Caju. No retorno do evento, as equipes montaram uma barreira policial na BR-101, em Carmópolis, e abordaram o veículo utilizado pelos investigados. Na ocasião, foram encontrados dez celulares que, conforme a investigação, haviam acabado de ser furtados na festa. Outros 19 aparelhos foram recuperados durante as diligências do inquérito policial.

O delegado Hilton Duarte, responsável pela operação, explicou que o nome Última Viagem faz referência aos deslocamentos frequentes realizados pelo líder do grupo para cometer furtos em eventos. Segundo ele, um dos métodos utilizados pelos investigados era o uso de camisas e crachás falsos, com os quais se apresentavam como integrantes da produção ou da organização das festas, evitando levantar suspeitas.

“A gente pretende, dessa forma, coibir esse tipo de ação e fazer com que a festa do Pré-Caju ocorra de uma forma mais tranquila”, destacou o delegado.

Histórico de investigações

De acordo com a delegada Luciana Pereira, da Delegacia de Turismo, as investigações sobre o grupo tiveram início em 2023, após a apuração de centenas de furtos de celulares registrados durante o Pré-Caju de 2022. Naquele ano, o homem apontado como líder já havia sido preso por envolvimento em crimes da mesma natureza.

O investigado possui registros criminais por furto qualificado, roubo majorado, receptação, tráfico de drogas e homicídio. Em 2024, foi preso outras duas vezes, também por ocorrências relacionadas a furto de celulares e embriaguez ao volante. Mesmo após as passagens pelo sistema prisional, voltou a praticar crimes semelhantes.

Em 2026, a partir de novos boletins de ocorrência registrados em Sergipe, Alagoas e Bahia, a DIPOL retomou as apurações e identificou que o grupo realizava deslocamentos semanais para furtar celulares em festas e eventos. As investigações também apontaram que o líder recrutava participantes e coordenava a posterior comercialização dos aparelhos.

As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Carmópolis. Os cinco presos e os celulares apreendidos foram encaminhados ao COPE para os procedimentos policiais e posterior apresentação às audiências de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância do registro do boletim de ocorrência em caso de furto de celular, medida que permite a investigação e auxilia na recuperação dos aparelhos. A população também pode buscar orientações e atendimento por meio do assistente virtual Pecê, pelo WhatsApp (79) 3213-7000.

Fonte: Polícia Civil