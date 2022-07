PC divulga imagem de autores de roubo a banco em Itabaiana

A Polícia Civil divulgou imagens dos autores de um roubo praticado após o expediente de uma agência bancária na cidade de Itabaiana. O caso ocorreu na última sexta-feira, 15.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, a vítima foi surpreendida por um homem. “O autor do crime estava com uma arma de fogo, anunciou o assalto e levou uma quantia em dinheiro”, detalhou.

Após o crime, o autor fugiu com outro homem que estava do lado de fora da agência. “Do lado de fora, já havia outro homem e eles fugiram em uma motocicleta com placa adulterada”, acrescentou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre os autores do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.