PC divulga imagem de investigado por descumprimento de medida protetiva e ameaças

A Polícia Civil de Sergipe divulgou, na última sexta-feira, 20, a imagem de José Wagner de Oliveira Souza, investigado por descumprimento de medida protetiva e por ameaçar e assediar sua ex-companheira. A medida tem como objetivo solicitar o apoio da população para a localização do suspeito, que possui mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com as investigações, em janeiro de 2025, a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência após relatar episódios de ciúmes excessivos, ameaças de morte e ofensas por parte do ex-parceiro. A medida foi concedida pelo Poder Judiciário.

Mesmo ciente da decisão judicial, o investigado voltou a se aproximar da residência da vítima em fevereiro deste ano, descumprindo a determinação. Na ocasião, ele teria reiterado as ameaças e proferido novas ofensas contra a mulher.

Ainda segundo a apuração policial, o suspeito retirou à força os dois filhos do casal, de 12 e 5 anos, da casa da avó materna. Ele também tentou arrombar o portão da residência da vítima utilizando uma pedra, causando danos ao imóvel, além de realizar diversas ligações insistentes para o celular da mulher.

Diante da gravidade dos fatos, foi instaurado inquérito policial e representada pela prisão preventiva do investigado, que segue foragido.

A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir com a localização de José Wagner sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE