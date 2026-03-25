PC divulga imagem de investigado por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil divulgou na última terça-feira, 24, a imagem de Rodney Mota Santos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira no município de Maruim, ocorrida em fevereiro deste ano.

O suspeito é considerado foragido e possui um mandado de prisão preventiva em aberto. Além do crime de tentativa de feminicídio, ele também responde por descumprimento reiterado de medidas protetivas.

De acordo com informações da Delegacia de Maruim, já havia uma medida protetiva expedida pela Justiça em março de 2025, que proibia qualquer contato ou aproximação do autor com a vítima. No entanto, o homem teria desrespeitado a decisão judicial diversas vezes, inclusive com novas ameaças.

O caso se agravou no dia 25 de fevereiro de 2026, quando o investigado invadiu a residência da vítima e se escondeu no banheiro. Ao ser descoberto, ele a atacou com uma faca, atingindo a ex-companheira. A mulher conseguiu fugir e foi socorrida por vizinhos.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que segue foragido.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para localizar o investigado. Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

Fonte: SSP/SE