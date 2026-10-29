PC divulga imagem de investigado por violência doméstica

Nesta quinta-feira, 29, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Cristinápolis, solicita a colaboração da população para localizar Dionizio Rodrigues de Carvalho, que possui mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas protetivas relacionadas a um caso de violência doméstica. Segundo informações policiais, ele tem familiares no município e pode estar escondido em uma propriedade da região.

O caso teve início em 17 de agosto deste ano, no município de Camaçari, na Bahia. Na ocasião, o homem foi preso em flagrante após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a companheira e o filho do casal. Conforme as informações apuradas, ele teria agredido a criança e, após a intervenção da mãe, também a teria agredido fisicamente e ameaçado de morte.

Após passar por audiência de custódia, o homem foi colocado em liberdade provisória. Posteriormente, conforme a Polícia Civil, ele descumpriu as medidas protetivas, o que levou à expedição de um novo mandado de prisão.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização do procurado seja comunicada às autoridades. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa pelo Disque-Denúncia 181 ou diretamente à Delegacia de Cristinápolis, pelo telefone (79) 99909-7298. A população não deve tentar abordá-lo por conta própria.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, por meio da atuação integrada de suas instituições, reforça o compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher, a proteção das vítimas e o cumprimento das medidas judiciais. A segurança das mulheres é uma responsabilidade coletiva, e a participação da sociedade é fundamental para prevenir novas agressões e fortalecer a rede de proteção.

Fonte: SSP/SE