PC divulga imagem de suspeito de feminicídio e pede ajuda da população

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a imagem de Everson Lima Santos, de 38 anos, investigado pelo feminicídio da companheira, Thais Cristina de Freitas, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2026, no bairro São Conrado, em Aracaju.

De acordo com as investigações, o assassinato aconteceu em contexto de violência doméstica e foi marcado por tortura e elevado grau de crueldade. Everson é apontado como o principal autor do crime.

Após a ação criminosa, o suspeito fugiu do local e segue foragido.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para localizar o investigado. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima e segura por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE