PC e PF prende foragido da Justiça paulista em sergipe

Na última quinta-feira, 05, uma operação integrada entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, e o Grupo de Capturas da Polícia Federal, resultou na prisão de um homem foragido da Justiça do estado de São Paulo. O homem, que responde pelo crime de homicídio qualificado, foi localizado e detido no terminal rodoviário de Estância.

De acordo com as informações policiais, a captura foi viabilizada após um trabalho de inteligência e compartilhamento de dados entre as instituições que indicavam que o suspeito estaria em deslocamento pela região Nordeste, utilizando Sergipe como rota de fuga em direção ao estado da Bahia.

Com base no levantamento estratégico, as equipes da Delegacia Regional de Estância iniciaram diligências e monitoramento em pontos estratégicos. A abordagem ocorreu no momento em que o investigado se preparava para embarcar em um ônibus com destino à cidade de Feira de Santana/BA.

Ao ser interceptado, a existência do mandado de prisão em aberto foi confirmada. O homem recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência durante a ação policial.

Após a detenção, o preso foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento das formalidades legais. Ele permanecerá custodiado em Sergipe, à disposição do Poder Judiciário, aguardando os trâmites necessários para o seu recambiamento ao estado de São Paulo, onde deverá responder pelo crime cometido.

Fonte: SSP/SE