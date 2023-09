PC elucida furtos a estabelecimentos comerciais na Praia do Abaís

A Delegacia Regional de Estância, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais e da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), elucidou a prática de furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais da Praia do Abaís, em Estância. De pequenos comércios do município estanciano, foram subtraídos vários objetos e alimentos que somam valores acima de R$10 mil.

Segundo informações policiais, as investigações começaram após a polícia tomar ciência de que um veículo Ford Fiesta, de cor branca, estava sendo usado na prática de vários furtos em estabelecimentos comerciais da região do Abaís. Em uma ação policial, o carro foi acompanhado por policias e abandonado pelos suspeitos na praia da Caueira, cidade de Itaporanga D’Ajuda.

Com a apreensão do veículo, foi constatado que as mercadorias furtadas estavam dentro do carro. O material foi apreendido e entregue aos seus legítimos proprietários.

“Foram realizadas diversas diligências investigativas de campo, em que foi possível registrar imagens de dois suspeitos e do veículo por eles utilizado no momento da prática do delito, possibilitando o prosseguimento das diligências e, com o avanço das investigações, procedeu-se à representação da prisão dos dois suspeitos ao Poder Judiciário”, detalhou Renato Tavares, delegado responsável pelo caso.

Após representadas as prisões dos suspeitos, os pedidos de detenção foram acolhidas pelo Poder Judiciário, tendo sido dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um deles. O segundo suspeito atualmente está foragido.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o suspeito procurado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido. O inquérito policial está prestes a ser concluído e remetido ao Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE