PC elucida homicídio ocorrido em festa na cidade de Poço Verde

A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira, 25, o segundo participante do homicídio ocorrido no último final de semana, durante uma festa no município de Poço Verde. A prisão, contudo, foi informada pelas autoridades no final da tarde da última quinta-feira, 26.

“Após o crime, cometido com uso de arma branca, um adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia local. Imediatamente, a Polícia Civil iniciou diligências, identificando o outro envolvido. Na quarta, ao saber que a Polícia Civil estava à sua procura, o jovem se apresentou na delegacia local, na presença de um advogado”, relatou a Polícia Civil.

Na ocasião, o delegado Cláudio Feitosa cumpriu o mandado de internação, que havia sido expedido pelo Poder Judiciário. O caso está à disposição da Justiça.

