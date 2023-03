PC identifica suspeito de furto e localiza selas subtraídas de sítio em Boquim

A Polícia Civil de Boquim recuperou na última segunda-feira, 6, objetos que foram furtados de um sítio no povoado Mangue Grande, zona rural do próprio munícipio. O suspeito do crime foi localizado pelos agentes.

As diligências sobre o caso começaram após o proprietário do sítio registrar um boletim de ocorrência. Segundo informações do delegado local, Josenildo Brito, na ação de ontem duas selas foram apreendidas. O material foi encontrado na residência do investigado de cometer o delito e a polícia chegou até ele por meio de investigações.

Como o furto ocorreu dias atrás, não houve prisão em flagrante. Porém, o suspeito foi intimado a comparecer à delegacia e prestar depoimento. Em seu relato, ele afirmou que comprou os objetos em uma feira. O material já foi devolvido ao proprietário do sítio.

A Polícia Civil agora dá continuidade às investigações para confirmar autoria do crime e chegar em outras pessoas envolvidas. Informações sobre o caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.