PC indicia envolvidos em ataque de cachorro às crianças em Itabaiana

A Polícia Civil decidiu por indiciar os tutores do cachorro Pitbull que atacou em duas oportunidades crianças na cidade de Itabaiana, no ano passado. Ambos foram indiciados pelo crime de lesão corporal culposa. Os procedimentos investigativos estão concluídos, após diligências policiais, com informações importantes da perícia acerca do ataque de cachorro às duas crianças em Itabaiana.

De acordo com a delegada Jéssica Garcia, durante as investigações, testemunhas e todos os envolvidos foram ouvidos. Também foi coletado um vídeo do segundo ataque. Com a conclusão das diligências policiais, foi decidido que os tutores serão indiciados. “A mulher foi responsabilizada pelo primeiro ataque do animal, enquanto o homem pelo segundo ataque contra um menino de quatro anos”, explicou a delegada.

Segundo a perita odontolegista Suzana Maciel, durante a perícia foi observado que as vítimas possuíam lesões graves na região da face, características de um ataque animal. “Eram lesões próximas de regiões vitais de grave risco e lesões que envolvem a área da face. Podem, sem dúvida, deixar sequelas importantes, pois são áreas sensíveis para a qualidade de vida”, explicou a perita, com informações repassadas à autoridade policial.

“Vamos acompanhar a recuperação total e a cicatrização dos ferimentos, para que a gente possa fazer um laudo de lesão complementar, indicando sequelas funcionais e estéticas”, destaca a perita.

Fonte: SSP/SE