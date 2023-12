PC intensifica combate às associações criminosas de motocicletas adulteradas

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 29, que está reforçando as ações de identificação dos condutores de motocicleta que têm participado do ato criminoso de adulteração veicular para promover ruído e perturbação do sossego em Sergipe.

Eles estão sendo indiciados por associação criminosa para a prática de crimes de trânsito. No dia 25, a Central de Flagrantes registrou cinco prisões em flagrante. Na prática criminosa, até camisas padronizadas estavam sendo utilizadas.

De acordo com o delegado Leogenes Correia, a prática é considerada uma conduta criminosa grave prevista no artigo 288 do Código Penal, que é associação criminosa. Porque estão se associando para cometer crimes de trânsito”, explicou.

Essa prática está sendo fiscalizada e combatida pelas polícias Civil e Militar,SMTT e Guarda Municipal. “A gente avisa para que não participe dessa conduta, pois haverá prisão em flagrante sem fiança na delegacia, e a moto vai ser encaminhada ao Detran”, complementou.

Leogenes Correia reforçou que a prática também é considerada perturbação do sossego. “Além da alta velocidade que coloca em risco a população. A moto também pode ter restrição de roubo e furto que tornará a penalidade mais grave”, acrescentou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação dos autores dessa prática sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). Casos de flagrantes podem ser encaminhados ao 190, da Polícia Militar.

Fonte: SSP/SE