PC orienta sobre localização de delegacias e registro do boletim para início de investigações

Para iniciar investigações e nortear o trabalho de apuração policial, é fundamental o registro do boletim de ocorrência, que é a comunicação formal do fato à Polícia Civil. É imprescindível que a população faça o registro do boletim de ocorrência, embora seja comum ter dúvidas sobre o local onde o cidadão deve registrá-lo. Porém, a Polícia Civil orienta que o registro pode ser feito em qualquer delegacia.

“Então, uma vez que a pessoa foi vítima de um crime, pode procurar a delegacia mais próxima de sua residência. Se esse crime, por algum motivo, se tratar de uma matéria específica ou for de atribuição de uma outra unidade, aquele boletim de ocorrência vai ser encaminhado, dentro do próprio sistema, para a unidade que irá investigar o caso”, detalhou a coordenadora das delegacias da capital, delegada Rosana Freitas.

Caso o boletim de ocorrência seja direcionado para apuração policial em uma unidade diferente da qual foi registrado o fato, o denunciante será comunicado, assim como informou Rosana Freitas. “A pessoa vai receber essa informação no momento em que registrar o boletim de ocorrência, possibilitando que o denunciante possa acompanhar o andamento daquele caso”, complementou.

Delegacia Virtual

Em alguns casos previamente estabelecidos e descritos no site da Delegacia Virtual – https://portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual-, o cidadão também pode registrar o boletim de ocorrência pela internet. “Ou seja, podendo fazer o registro de sua casa ou de seu trabalho. É um formato que ganhou força e, hoje, tem se mostrado uma ferramenta muito importante de acesso à população”, explicou a coordenadora.

Localização de unidades

Para os registros de boletins de ocorrência em unidades policiais, o cidadão pode encontrar os endereços das delegacias e também dos departamentos e unidades especializadas. “No site da Polícia Civil constam informações detalhadas sobre todas as unidades da capital e do interior”, descreveu Rosana Freitas, destacando que os endereços estão disponíveis no site https://www.policiacivil.se.gov.br/delegacias/.

O cidadão também pode se dirigir à unidade ou ao departamento que investiga o caso e registrar o boletim de ocorrência, assim como especificou a coordenadora. “A pessoa pode procurar a delegacia ou unidade especializada caso entenda que aquele crime será de atribuição daquela unidade. Se não for, haverá o direcionamento, mas a pessoa sairá com o registro da ocorrência”, acrescentou.

Distribuição dos boletins de ocorrência

A Polícia Civil conta com delegacias de área e também unidades especializadas responsáveis pelas investigações de determinados tipos penais, conforme explicou Rosana Freitas. “Temos, por exemplo, a Delegacia de Delitos de Trânsito (DEDT), a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), dentre outros”, informou.

Em todo o caso, o cidadão não precisa se preocupar com a distribuição do boletim de ocorrência entre as delegacias e departamentos. “É uma distribuição administrativa que atende critérios de política pública ou do tipo da matéria. É uma visão interna, já que existe uma organização na estrutura da Polícia Civil que direciona as apurações de crimes no território sergipano”, descreveu a coordenadora das delegacias da capital.

Disque-Denúncia

Para auxiliar as investigações que estão em andamento nas unidades da Polícia Civil, bem como fornecer subsídios para recomendar o registro do boletim de ocorrência pela população, o cidadão também pode fornecer informações e denúncias à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante, que pode contribuir com a elucidação de crimes, é garantido.

Fonte: SSP