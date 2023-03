PC prende dois por roubo de equipamentos de telefonia em Lagarto e outros municípios

De acordo com as informações policiais, o grupo praticou ao menos 18 furtos só no ano de 2023 em diferentes cidades do Estado. Entre as cidades de atuação do grupo estão Lagarto, Malhador, Divina Pastora, Estância, Frei Paulo, Japaratuba, Maruim, Carira, Rosário do Catete e Siriri.

Já as investigações iniciaram há três meses após um furto na cidade de Lagarto. “Após trabalho investigativo, foi possível identificar o carro utilizado nas ações criminosas, já que o grupo sempre utilizava uma saveiro branca para transportar o material furtado”, relembrou a Polícia Civil.

Além disso, durante o cumprimento dos mandados, foi recuperado parte do material furtado, como baterias, fios de cobre e placas de alumínio.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, o prejuízo estimado para as empresa de telefonia é de aproximadamente R$ 500 mil só neste ano de 2023.