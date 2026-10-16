PC prende em Poço Verde homem condenado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Poço Verde, deu cumprimento na última quinta-feira, 15, a um mandado de prisão definitiva contra um homem de 26 anos, condenado pela Justiça sergipana pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva. A prisão ocorreu em Poço Verde.

Segundo a sentença proferida pelo Poder Judiciário da Comarca de Poço Verde, a pena definitiva foi fixada em dez anos, dez meses e 20 dias de reclusão. A decisão judicial determinou que o cumprimento da pena seja iniciado em regime fechado, motivando a expedição imediata do mandado de prisão definitiva.

O homem foi conduzido à delegacia de polícia e, posteriormente, passou por audiência de custódia. Em seguida, foi encaminhado para a capital sergipana, onde será encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para retirar criminosos das ruas. Denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima Disque-Denúncia, número 181.

Fonte: SSP/SE