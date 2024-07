PC prende em Simão Dias investigado por dupla tentativa de homicídio durante briga entre vizinhos em Lagarto

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto cumpriram o mandado de prisão contra o investigado por uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu em torno de uma briga entre vizinhos no último mês de maio. O crime ocorreu em Lagarto, e a prisão aconteceu em Simão Dias, na Operação Double Try. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 05.

De acordo com as investigações, a discussão entre vizinhos ocorreu após desentendimento por conta de um veículo estacionado na rua. Durante a briga, um dos vizinhos sacou uma arma de fogo e disparou cinco vezes contra uma das vítimas. Durante o ataque, outro vizinho tentou intervir e passou a ser alvo de novos disparos.

Nos dias seguintes ao crime, policiais civis da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Lagarto (DHPP) conseguiram apreender a arma utilizada no crime, e o suspeito confessou o crime.

Com o andamento de novas diligências policiais, a DHPP identificou que o investigado como autor dos disparos tentava conturbar as investigações, motivo pelo qual a Justiça acatou o pedido policial e determinou a prisão cautelar do suspeito, o qual foi preso na cidade de Simão Dias.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE